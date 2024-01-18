Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de tekstil fabrikası açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde 46 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışına katıldı. Fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirten Vali Tanrısever, fabrikanın sadece yurt dışına ihracat yapacağını ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. İş insanı Osman Kurt ise istihdam sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde 46 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışına katıldı.

İlçe merkezinde iş insanı Osman Kurt tarafından faaliyete alınan işletmenin açılışına Tanrısever'in yanı sıra Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve davetliler katıldı.

Vali Tanrısever, fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fabrika yaklaşık 100 kişi çalıştıracak kapasitede olacak. Sadece yurt dışına ihracat yapacak. Bizim tam olarak arayıp da bulamadığımız şey bu. Hem cari açığın kapatılmasına vesile olacak hem istihdamı sağlayacak. İstihdam da özelikle kadınlarımızın, genç kızlarımızın kollarına altın bilezik takılacak. Yeni bir meslek öğrenecekler."

İş insanı Osman Kurt ise 46 olan istihdam sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gümüşhane Valiliği Osman Kurt Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title