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Gümüşhane'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) için tanıtım toplantısı düzenlendi

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Gümüşhane'de yılbaşından sonra tarım, hayvancılık ve kırsal turizm başta olmak üzere 16 sektörde yatırımlara yüzde 50 ve 70 arasında hibe desteği verecek olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) için tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane'de yılbaşından sonra tarım, hayvancılık ve kırsal turizm başta olmak üzere 16 sektörde yatırımlara yüzde 50 ve 70 arasında hibe desteği verecek olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) için tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane'de uzun yıllardan beri kurulması istenen ve son düzenlemeyle Türkiye'de kalan 39 ille birlikte uygulanmaya 2024 yılında başlanacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri için düzenlenen tanıtım toplantısı, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yatırımcıların IPARD III programı kapsamında sağlanacak desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmesi, gerekli ön hazırlıkları yaparak çağrı sürecinde mağduriyet yaşamamaları için düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Vali Alper Tanrısever'in yanı sıra Vali Yardımcısı Bahar Kaya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, ticaret odalarının temsilcileri, STK temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.

Programda Gümüşhane'deki TKDK ofisinin bağlı olduğu Giresun Temsilciliği yetkili ve uzmanları tarafından bilgi verildi. TKDK Giresun İl Koordinatörü Ayhan Uğur ve TKDK Proje Uzmanı Ekrem Demirbaş, mevcut tesisleri AB standartlarına ulaştırmak ve yeni tesisleri de AB standartlarında kurmak amacıyla yürütülen proje hakkında katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

"Burada çakılacak her çiviye tüm kurumlarla beraber destek olacağız"

Toplantıda yaptığı konuşmada TKDK'nın Gümüşhane'de kurulmasıyla birlikte hem tarım hem de turizm sektöründe önemli gelişmeler olacağına inandığını ve bu konuda heyecanlı olduğunu belirten Vali Tanrısever, "Burada bahsedilen evraklar gözünüzü korkutmasın. El ele veririz bu işlerin üstesinden geliriz. Kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde burada çakılacak her çiviye tüm kurumlarla beraber destek olacağımızı ifade ediyorum. Bizim heyecanımızın şehirde de olmasını arzu ediyorum. 500 bin euroya varan destekler bu zamana kadar çok nadir verilmiştir. Bizim gibi daha önce TKDK temsilciliği olmayan 39 ilimize pozitif ayrımcılık yapılacağı ve IPARD I ve II'den daha fazla hibe desteği vereceklerini söylediler. Bizim bu desteklerden mümkün mertebe çok fazla sayıda faydalanabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bahar Kaya Gümüşhane Türkiye Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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