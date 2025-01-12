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Gümüşhane'de Kuşburnu Şişeleniyor: C Vitamini Deposunun Ürünleri Tüketiciyle Buluşuyor

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Gümüşhane'de toplanan kuşburnu meyveleri, marmelat ve meyve suyu haline getirilerek şişeleniyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, kış aylarında bağışıklık güçlendirmeye yardımcı olarak dikkat çekiyor.

Gümüşhane'de C vitamini deposu kuşburnu şişelenerek tüketime hazır hale getiriliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin dağlarından Eylül ve Ekim aylarında toplanarak soğuk hava depolarında bekletilen kuşburnu meyveleri işlenerek marmelat ve meyve suyu haline getirilerek şişelenmeye başladı.

Ülke genelindeki 27 kuşburnu türünün 17'sine ev sahipliği yapan ve bu nedenle de Türkiye'nin kuşburnunda gen merkezi kabul edilen Gümüşhane'de üretilen kuşburnu nektarı ve marmelatı Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor. Yetiştiği bölgelerdeki yöre halkının kendi el emeğiyle toplayarak işletmelere getirdiği ve değeri karşılığında işletmeler tarafından alınan kuşburnu meyvesi fabrikalarda bir dizi işlemden geçerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Kuşburnu meyvesinin özellikle kış aylarında bağışıklık kazanmak isteyen vatandaşlar için birebir olduğunu ve hiçbir katkı maddesi içermediğini söyleyen Gıda Mühendisi Göktuğ Yetimoğlu, "Gümüşhane dağlarında kendiliğinden yetişen kuşburnular vatandaşlar tarafından toplanıp işletmemize getiriliyor. İşletmemize getirildikten sonra bu kuşburnular burada 2 farklı ürüne dönüştürülüyor biri kuşburnu nektarı diğeri ise marmelatı. Gelen ürünler ilk olarak yıkama havuzunda yıkanıyor daha sonra kırma işleminden geçiriliyor. Ürünün yapısını bozmayacak şekilde bir süre haşlandıktan sonra çekirdek ve tüyünden ayrılma işleminden geçiyor. Daha sonra ortaya çıkan ürünü şişeleme hatlarımızda şişeledikten sonra pastörizasyon işlemi yapılıyor. Son olarak etiketlenip satışa sunuluyor" dedi.

"Kuşburnu maliyetsiz üretilen bir ürün sadece toplama zahmeti var toplandıktan sonra ise katma değere dönüştürülüyor" diyen Yetimoğlu "Kuşburnu C vitamini açısından çok zengin. Özellikle kış aylarında tüketilmesi hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol taşıdığı için çok önemli bir ürün. Ben bu yönüyle içeceklerin 'kralı' olarak değerlendiriyorum kuşburnu suyunu. Birçok ürünün aksine içinde katkı maddesi bulunmayan doğal bir ürün. İnsanlar bunu gönül rahatlığıyla tüketebilir. Doğallığa önem veren insanlar kafalarında hiçbir soru işareti olmadan bu ürünü tüketebilir. İşletmemizde günlük ortalama 1 ton kuşburnu işleme kapasitesine sahibiz. Bu işlemenin ardından 10 bin ila 15 bin şişe ürün elde ediyoruz. Bu ürünler ise Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor" şeklinde konuştu.

(UA-RE-ÖS-Y)

Gümüşhane'de Kuşburnu Şişeleniyor: C Vitamini Deposunun Ürünleri Tüketiciyle Buluşuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Ekonomi
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