Haberler

Gümüşhane'de 6 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihale edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane İl Özel İdaresi, 6 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihale düzenleyecek. İhaleler, 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Gümüşhane'de 6 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Gümüşhane İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası ile Şiran ilçesinde bulunan 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 769 hektar ile 4 bin 860 hektar arasında değişen sahaların muhammen bedelleri 122 bin 53 lira ile 294 bin 386 lira, geçici teminat bedelleri ise 3 bin 661 lira 59 kuruş ile 8 bin 831 lira 58 kuruş arasında belirlendi.

Söz konusu sahaların ihaleleri, 8 Ocak'ta 14.30-15.20 saatlerinde Gümüşhane İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu

İsrail'den komşu ülkeye kanlı saldırı! Bu kez İHA'ları kullandılar
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da harita kırmızıya döndü
Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Taraftarları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
title