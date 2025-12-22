Gümüşhane'de 6 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihale edilecek

Gümüşhane'de 6 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Gümüşhane İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası ile Şiran ilçesinde bulunan 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 769 hektar ile 4 bin 860 hektar arasında değişen sahaların muhammen bedelleri 122 bin 53 lira ile 294 bin 386 lira, geçici teminat bedelleri ise 3 bin 661 lira 59 kuruş ile 8 bin 831 lira 58 kuruş arasında belirlendi.

Söz konusu sahaların ihaleleri, 8 Ocak'ta 14.30-15.20 saatlerinde Gümüşhane İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilecek.