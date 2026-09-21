Gümüşhacıköy OSB kuruluş protokolü Amasya Valiliği'nde imzalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşturulacak Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuruluş protokolü imzalandı.

Amasya Valiliği'nde düzenlenen törende protokole imzalar Vali Önder Bakan ve diğer yetkililer tarafından atıldı. Törene ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "İlçemize yeni iş sahası ve istihdam sağlayacak bu büyük kazanımın, Amasya'mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı