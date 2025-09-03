Haberler

Gümüş Yatırım Aracı Olarak Öne Çıkıyor

Gümüş Yatırım Aracı Olarak Öne Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 33 yıldır gümüşçülük yapan Ebubekir Şimşek, gümüşe olan ilginin erkeklerden geldiğini belirterek, kadınların hala altını tercih ettiğini vurguladı. Gümüşün uzun vadede yatırım aracı olabileceğini söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 33 yıldır gümüşçülük yapan Ebubekir Şimşek, gümüşe olan ilginin genellikle erkeklerden geldiğini belirterek, "Gümüş uzun vadede yatırım aracı olabilir" dedi.

Şimşek, bölgedeki kadınların hala altını tercih ettiğini vurgulayarak, "Bölgemizde bayanlarımız gümüşe ilgi göstermiyor. Daha çok altına yöneliyorlar. Gümüşü genellikle erkeklere satıyoruz. Gençler de birbirlerine hediye ediyor, gurbetçiler alıyor" diye konuştu.

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen kadınların tercihini altından yana kullandığını aktaran Şimşek, "Gümüş de değerli bir takı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle gümüşe yönelim var ama altın hala ön planda. Örneğin gençler sözlüsüne altın bileklik almak istese 10-15 bin TL arasında fiyatla karşılaşıyor. Gümüş bileklik ise 500-3 bin TL civarında. Bu nedenle gümüşe rağbetin artmasını bekliyoruz" dedi.

Özel günlerde hediye amaçlı gümüşün tercih edildiğini belirten Şimşek, "Erkekler daha çok gümüş alıyor. Çarşamba'da bayanlar altını seviyor. Ancak ilçeler dışında gümüşe daha çok ilgi olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşün yatırım açısından da değer taşıdığına dikkat çeken Şimşek, "Gümüş 2015'te 2,9 TL iken, şimdi 55 TL civarında. Uzun vadede kazandırıyor. Yatırım amacıyla değerlendirmelerini tavsiye ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi

Hani ihraç edilmişti! CHP'den Gürsel Tekin'e şaşırtan talep
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
İsrail, Gazze'yi işgal operasyonlarının ikinci aşamasına başladı

Gazze adım adım yok oluyor! İşgalde ikinci aşamaya geçildi
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.