Gümüş Yatırım Aracı Olarak Öne Çıkıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 33 yıldır gümüşçülük yapan Ebubekir Şimşek, gümüşe olan ilginin genellikle erkeklerden geldiğini belirterek, "Gümüş uzun vadede yatırım aracı olabilir" dedi.

Şimşek, bölgedeki kadınların hala altını tercih ettiğini vurgulayarak, "Bölgemizde bayanlarımız gümüşe ilgi göstermiyor. Daha çok altına yöneliyorlar. Gümüşü genellikle erkeklere satıyoruz. Gençler de birbirlerine hediye ediyor, gurbetçiler alıyor" diye konuştu.

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen kadınların tercihini altından yana kullandığını aktaran Şimşek, "Gümüş de değerli bir takı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle gümüşe yönelim var ama altın hala ön planda. Örneğin gençler sözlüsüne altın bileklik almak istese 10-15 bin TL arasında fiyatla karşılaşıyor. Gümüş bileklik ise 500-3 bin TL civarında. Bu nedenle gümüşe rağbetin artmasını bekliyoruz" dedi.

Özel günlerde hediye amaçlı gümüşün tercih edildiğini belirten Şimşek, "Erkekler daha çok gümüş alıyor. Çarşamba'da bayanlar altını seviyor. Ancak ilçeler dışında gümüşe daha çok ilgi olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşün yatırım açısından da değer taşıdığına dikkat çeken Şimşek, "Gümüş 2015'te 2,9 TL iken, şimdi 55 TL civarında. Uzun vadede kazandırıyor. Yatırım amacıyla değerlendirmelerini tavsiye ederim" diye konuştu. - SAMSUN