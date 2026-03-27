Gümrük ve orman muhafaza memurları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

Gümrük muhafaza ve orman muhafaza memurları, 2027 yılına kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
