Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanıt gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim - Haberler

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.

"GÜLDÜM AMA GÖZLERİMDEKİ IŞILTIYI GÖREMEDİM"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.

"MEMNUNİYETLE GELECEĞİM"

Bu gelişmenin üzerine Güldür Güldür ekibi, Bakan Nebati'yi etiketleyerek "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz." paylaşımını yaptı. Nebati ise bu davete "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah." sözleriyle yanıt verdi.

SANSÜR İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.