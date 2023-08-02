Güdül Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Güdül Belediyesi iştiraki Güdül Bel Turizm ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin en düşük ücreti 20 bin lira olurken, günlük yevmiyeler 450 liradan 598 liraya yükseldi. Sözleşme 3 yıl geçerli olacak.

Güdül Belediyesi iştiraki Güdül Bel Turizm ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye-İş Sendikası Ankara 3 Nolu Şube Başkanlığı ile Güdül Belediyesi iştiraki Güdül-Bel Turizm Ltd. Şti. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin sosyal zamlarla birlikte en düşük ücreti 20 bin lira olurken, yapılan yüzde 34'lük zamla günlük yevmiyeler 450 liradan 598 liraya yükseldi. 41 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, yıllık bazda yüzde 34 zam uygulanırken, bu sözleşme 3 yıl geçerli olacak.

Sendika şube başkanı Nevzat Metin, çalışanların sosyal haklarında da yüzde 34'lük bir iyileştirme öngörüldüğünü belirterek, "Bayram ikramiyesi olarak ta dini bayramlardan Ramazan Bayramı'nda 5 günlük yevmiye, Kurban Bayramın da ise 6 günlük yevmiye karşılığı ikramiye alacaklar." dedi.

Metin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çalışanların yemek ücretlerinde yüzde 90 dolayında bir iyileştirmenin uygulandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da yapılan görüşmeler sonrasında mutabık kaldıklarını ifade ederek, "Günümüz koşullarında verilmesi gerek zammı vermeye çalıştık. Çalışanlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.