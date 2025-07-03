Gübretaş Fabrikası İşçileri Grev Başlattı

Gübretaş Fabrikası İşçileri Grev Başlattı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Gübretaş fabrikasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle işçiler grev başlattı. Petrol-İş Sendikası, işçilerin hak ettiği zam ve iyileştirmeleri talep ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Gübretaş fabrikasında işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı.

Petrol-İş Sendikası ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü arasında ocak ayından beri devam eden görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı. İşçiler, hak ettikleri zam ve iyileştirmeler için üretimi durdurarak, greve başladı.

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Teoman Aydınoğlu, yaptığı açıklamada, "Ocak ayından beri süregelen toplu sözleşme görüşmelerimizde anlaşamadık. Dün itibariyle masadan kalktık. İşveren mart ayında bize yüzde 30'luk bir teklif sunmuştu. Dünkü oturumda yine bize aynı teklifi sundu. Biz bu rakamdan anlaşamayacağımızı belirterek masadan kalktık. Bugün kanuni hakkımız olan grev kararımızı alarak işe çıkmadık. Grevimiz, Gübretaş çalışanımız, sendikamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ise Gübretaş işçilerinin alınlarının akıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bizi kimseye benzetmesinler. Kamu sözleşmeleri ile bizi karıştırmasınlar. Bizim derdimizle dertlenip, en azından işçiyi tebessüm ettirsinler. Bu işçiler artık sadece geçinmek istiyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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