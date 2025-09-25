Haberler

Guatemala Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Türkiye-Guatemala Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Guatemala Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Türkiye-Guatemala Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos tarafından düzenlenen resepsiyona ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli mesajlar paylaşıldı.

GUATEMALA'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos'un ev sahipliğinde, Guatemala Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy onur konuğu olarak katıldı.

Tören kapsamında Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile görüşme gerçekleştiren ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, etkinlik dolayısıyla tebriklerini ileterek, Türkiye-Guatemala ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve yeni iş birliği projeleri masaya yatırıldı. Başkan Atasoy, ULUSKON olarak Guatemala ile yürütülecek her türlü ekonomik ve ticari iş birliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak büyükelçiye teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık listeyi güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.