Guatemala Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Türkiye-Guatemala Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

GUATEMALA'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos'un ev sahipliğinde, Guatemala Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy onur konuğu olarak katıldı.

Tören kapsamında Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile görüşme gerçekleştiren ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, etkinlik dolayısıyla tebriklerini ileterek, Türkiye-Guatemala ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve yeni iş birliği projeleri masaya yatırıldı. Başkan Atasoy, ULUSKON olarak Guatemala ile yürütülecek her türlü ekonomik ve ticari iş birliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak büyükelçiye teşekkürlerini sundu.