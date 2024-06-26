Üye Girişi
Haberler

GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi kapsamında e-ihracat eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelere yönelik e-ihracat eğitimi düzenledi. Eğitimde, yeni nesil ihracat destekleri, e-ihracatta pazara giriş engelleri ve çözüm yolları ile e-ihracat süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 'GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi' kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelerine yönelik "E- İhracat" eğitimi düzenledi.

Eğitimde; yeni nesil ihracat destekleri, e-ihracatta pazara giriş engelleri ve çözüm yolları ile e-ihracat süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası gıda sektöründe iştigal eden üye işletmelerinin uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerinin artmasına katkı sağlamak amacıyla "E-İhracat" eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim programının açılışında konuşan Uzman Eğitmen Ersan Ertürk; dünya genelinde internet kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun lojistik ve online ödeme imkanlarında gelişmesiyle birlikte günümüzde işletmelere sınırlı yerel pazarlar yerine tüm dünya pazarlarının kapılarını araladığını söyledi.

İşini dijitalle büyüterek daha geniş kitlelere hızlı ve kolay erişim sağlamak isteyen işletmelere e-ihracatın önemli avantajlar sunduğunu kaydeden Ertürk, "Geleneksel ihracata göre yatırım maliyetleri çok daha az olan bu ticaret yöntemi değişen tüketim alışkanlıklarını da göz önüne aldığımızda firmalara rekabet, maliyet, yeni fırsatlar, yenilikçilik ve işletme gelişimi gibi birçok konuda ciddi imkanlar sunmakta "dedi.

E-İhracatta dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ertürk, "E-ihracat süreçleri mutlaka çok iyi yönetilmeli. Gümrük prosedürleri, ödeme güvenliği ve kültürel farklılıklar gibi çeşitli zorluklar e-ihracatta göze çarpan sorunlar olarak ön plana çıkmakta. Bugünkü eğitimimizde katılımcılarımıza, e-ihracatın avantajlarını, e-ihracata nasıl hazırlık yapılacaklarını, teknik altyapı için nelere ihtiyaç duyacaklarını anlatarak; e-ihracatta dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgiler vereceğiz" dedi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimin sonunda, eğitmen Ertürk katılımcılardan gelen soruları yanıtlanarak, konuyla ilgili güncel gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığı Gaziantep İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title