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GTB Başkanlarından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

GTB Başkanlarından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplumdaki vazgeçilmez rolüne ve başarılarına dikkat çeken GTB Başkanları, "Kadınlar, ailenin temel taşı, toplumun mimarı ve medeniyetin en önemli unsurlarıdır. Tarihimiz boyunca kadınlarımız hem aile içinde hem de toplumsal hayatta üstlendikleri rollerle büyük bir özveri ve başarı örneği sergilemiştir. Bugün de iş hayatından sanata, spordan siyasete kadar her alanda kadınlarımız, fırsat tanındığında neleri başarabileceklerini tüm dünyaya göstermiştir. Biz millet olarak, cenneti anaların ayakları altında, kadını ise Allah'ın bir emaneti olarak gören yüce bir dinin mensubu ve kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Köklü geçmişimizin her döneminde kadınlarımız baş tacı edilmiş, ailenin ve toplumun temel taşı olarak kabul görülmüştür. Bu anlayışla, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınların hayatın her alanında aktif yer almaları, yalnızca kendi gelecekleri için değil, toplumun bütünü için bir kazanımdır. Güçlü kadınlar, güçlü ailelerin, güçlü aileler ise güçlü toplumların temelidir. Bu nedenle, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, sanattan siyasete kadar her alanda desteklenmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Gaziantep Ticaret Borsası olarak, kadınlarımızın girişimcilik ruhunu desteklemek, eğitimlerine katkıda bulunmak ve onları her alanda güçlendirmek, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit annelerimiz ve gazilerimizin fedakar eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kadınlarımızın hayat boyu mutluluk, sağlık ve başarılar içinde olmalarını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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