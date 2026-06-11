GTB Başkanı Akıncı: 'Toprak, geleceğimizin en kıymetli emanetidir'

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 11-17 Haziran Toprak Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, toprağın yalnızca tarımsal üretimin değil, yaşamın devamlılığının ve sürdürülebilir geleceğin de temel unsuru olduğunu belirterek, verimli toprakların korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Toprağın insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin gelişimine yön veren en önemli doğal kaynak olduğunu ifade eden Akıncı, gıda güvenliğinden ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanın sağlıklı ve verimli topraklara bağlı olduğunu vurguladı.

Toprağın korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Toprak; geçmişten gelen emeğin, bugünün üretiminin ve yarının bereketinin taşıyıcısıdır. İnsan yaşamının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında vazgeçilmez bir role sahip olan toprak, aynı zamanda tarımsal üretimin, biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin de temelidir. Bu nedenle toprağı korumak, yalnızca tarımı değil; hayatın kendisini korumaktır" dedi.

Dünya genelinde iklim değişikliği, kuraklık, erozyon ve plansız arazi kullanımı gibi nedenlerle tarım topraklarının her geçen gün daha fazla baskı altında kaldığını belirten Akıncı, bu durumun gıda arz güvenliği açısından önemli riskler oluşturduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir üretim anlayışının ancak doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla mümkün olabileceğini işaret eden Akıncı, "Verimli tarım arazilerimizin korunması, toprağın doğru işlenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır. Toprak, kendisini yenilemesi uzun yıllar alan stratejik bir değerdir. Bu değerin korunması için üreticilerimizden kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarından bireylere kadar herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Gaziantep'in tarım ve gıda sanayi üretim potansiyeliyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Akıncı, üretimin sürdürülebilirliği açısından toprağın korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Akıncı açıklamasının sonunda, "Toprağın kıymetini bilen toplumlar geleceğini güvence altına alır. Daha yaşanabilir bir dünya, güçlü bir tarım sektörü ve sürdürülebilir bir gelecek için toprağımıza sahip çıkmalı, onu korumayı ortak bir görev olarak görmeliyiz. Bu vesileyle Toprak Haftası'nın, toprağın korunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı