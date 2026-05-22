GTB heyeti, TOBB 82'inci genel kuruluna katıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB TOBB delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen genel kurul; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oda ve borsa başkanları, delegeler, iş dünyası temsilcileri ile Türkiye'nin 81 ilinden çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi. Genel Kurul'a GTB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'nın yanı sıra, TOBB Delegeleri Mustafa Kara, Veli Çelik ve Genel Sekreter Özgür Bayram iştirak etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada oda ve borsalarla birlikte üyelerin sorunlarını takip etmeye, çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Küresel ekonomide ülkelerin kendi üretim güçlerini korumaya yönelik politikalar geliştirdiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, firmaların ve üretim tesislerinin milli servet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması adına kapsamlı bir "Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi" tasarlanmasının önemine vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye ekonomisinin büyüme performansında üretim, yatırım ve ihracat odaklı iş dünyasının önemli rol üstlendiğini ifade ederek, kamu ve özel sektör iş birliğinin ekonomik kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

TOBB 82. Mali Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise TOBB çatısı altında gerçekleştirilen istişarelerin iş dünyasının geleceği açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, "Ülkemizin üretim gücünü koruyacak, sanayimizi ve ticaretimizi daha rekabetçi hale getirecek politikaların ortak akılla şekillenmesi büyük önem taşıyor. TOBB Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsa temsilcilerinin bir araya gelerek iş dünyasının öncelikli gündem başlıklarını değerlendirdiği önemli bir platform niteliği taşıyor. Borsa olarak bizler de üyelerimizin beklenti ve taleplerini her platformda dile getirmeye, şehrimizin ekonomik potansiyelini daha ileri taşımaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB 82. Mali Genel Kurulu, gerçekleştirilen istişare toplantıları ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı