GROWTECH Antalya'da Startup Yarışması ile Girişimcilere Fırsatlar Açılıyor

Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı GROWTECH Antalya, Startup Yarışması ile girişimcilere küresel ölçekte görünürlük, yatırımcılarla buluşma imkanı ve özel destekler sunacak.

GROWTECH Antalya, 18-21 Kasım tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu yıl fuar kapsamında düzenlenecek Startup Yarışması, tarım teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak. Fikir aşamasını geçmiş somut ürün, hizmet veya teknolojiye sahip girişimcilerin başvurusuna açık olacak yarışma, tarımsal üretimden lojistiğe, akıllı sulama sistemlerinden sera teknolojilerine, tohum geliştirmeden dijital tarım platformlarına kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümleri öne çıkarmayı hedefliyor. İki aşamalı yarışmada ön değerlendirmeden geçen girişimler, hem kısa bir hızlandırma programına dahil edilecek hem de GROWTECH Antalya Fuarı'nda stant ile yer alma fırsatı bulacak. Hızlandırma programı kapsamında girişimcilere temel girişimcilik ve sunum hazırlama eğitimleri verilecek. Final günü olan Demo Day'de ise girişimciler, çözümlerini jüriye sunarak, sektör yatırımcılarıyla doğrudan bir araya gelecek.

Fonbulucu ve fonprime iş birliği

Yarışma, bu yıl girişimcilik ekosisteminin iki önemli aktörü fonbulucu ve fonprime iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisanslanan ilk kitle fonlama platformlarından biri olan fonbulucu, bugüne kadar yüzlerce yenilikçi girişime fon sağladı. Yatırımcılar için geleceğin şirketlerine ortak olma fırsatı sunan fonbulucu, ölçeklenebilir iş modellerinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getiren fonprime ise SPK onaylı yapısıyla girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden finansman sağlarken, sunduğu esnek ofis çözümleri ve network etkinlikleriyle girişimcilerin gelişimine destek veriyor.

Özel ödüller ve destekler

Fuar Direktörü Engin Er yaptığı açıklamada, "GROWTECH Antalya Startup Yarışması'nı fonbulucu ve fonprime iş birliğiyle gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde girişimciler, sadece finansmana erişim değil, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme dahil olma fırsatı da bulacaklar. Yarışmada ilk üçe giren girişimler, fonbulucu ve fonprime tarafından sağlanacak özel ödül ve desteklerle büyüme yolculuklarını hızlandırma şansı yakalayacak" dedi.

Fonbulucu Genel Müdürü Hakan Yıldız ise şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini yalnızca sektörel bir ortaklık değil, aynı zamanda geleceğin ekosistemine yapılmış önemli bir yatırım olarak görüyoruz. GROWTECH Antalya ile birlikte atacağımız adımların tarım teknolojileri girişimlerini güçlendireceğine, sektörün yenilikçi çözümlerle büyümesine ve ekosisteme fayda sağlayacağına inanıyoruz. fonbulucu olarak girişimlerin ihtiyaç duydukları desteği sunmaya devam edeceğiz." - ANTALYA