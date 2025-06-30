Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
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Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
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Gram altın, İsrail-İran geriliminin sona ermesi ve Fed'in faiz indirimi beklentilerini ötelemesiyle 4.200 TL seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlara göre düşüş trendi sürebilir, gram altın 4.000 TL'yi test edebilir.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından gelen ateşkes, altın piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Bir süre önce 4.377 TL ile rekor seviyeye ulaşan gram altın, son günlerde yaşanan hızlı değer kaybıyla birlikte 4.200 TL seviyelerine kadar geriledi. Piyasada altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri arasında, Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun azalması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "tarifelerin etkisini önümüzdeki dönemde hissedeceğiz" açıklaması yer alıyor. Bu ifade, kısa vadede faiz indirimi beklentilerinin rafa kaldırıldığı şeklinde yorumlandı. Yüksek faiz ortamı ise altına olan talebi düşürerek satış baskısını artırdı. Ayrıca, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yaşanan olumlu gelişmeler global risk algısını azaltırken, Avrupa Birliği gibi bölgelerde henüz netlik kazanmayan ekonomik tablo da piyasada temkinli duruşa neden oluyor.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNLER

Gram altın, ons altındaki gerilemeye paralel olarak 4.175 TL seviyelerine kadar indi. Analistlere göre, teknik göstergeler gram altında aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ediyor. Mevcut görünüm korunursa gram altının 4.110 TL'ye, hatta haber akışına bağlı olarak 4.000 TL seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Kısa vadede yukarı yönlü beklentilerin sınırlı olduğunu vurgulayan uzmanlar, jeopolitik risklerin artması ya da faiz indirimi sinyali verecek ekonomik verilerin gelmesi durumunda 4.282 TL'nin önemli bir direnç seviyesi olacağını belirtiyor. Ancak mevcut şartlar altında gram altının 4.000 TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyelinin yüksek olduğu dile getiriliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

Böyle haberlere inanıp altın bozanlar çok pişman olur. Altını yükselişi durdurabilecek bir güç yok heleki ülkenin durumuna bakarsak imkansız 5’i geçecek 3-5 aya kalmaz patlar

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Ons taki dususu merkez bankasi alim yaparak dolduruyor. Altini kullanarak doviz de topluyor. Ons ne kdar duserse, merkez o kadar doviz topluyor. Merkez in rezervi artiyor, millet surekli alim yaptigi icin fiyati sikayet etmiyor. Dunyayi bilemeyiz ama turkiye de tl bazinda altin dusmeyecek

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