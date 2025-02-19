Gram altın küresel gerginliklerin gölgesinde tarihi rekora çok yakın seyrediyor

Dünya genelinde yaşanan belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendiriyor. Küresel ticaret savaşlarının de desteklediği risk ortamıyla kıymetli metal rekor üstüne rekor kırıyor.

3 haftadır genel yükselişini sürdüren altın, Trump'ın ek vergi politikalarının ardından ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun devam ettiğine yönelik açıklamaların ardından tarihi zirvelere yaklaştı.

GRAM ALTIN REKORA ÇOK YAKIN

Gram altın güne 3421 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3412 lira, en yüksek de 3431 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3423 liradan işlem görüyor. Tarihi zirvesi ise 3431 lira oldu.

ONS ALTININ ARTIŞI SÜRÜYOR

Ons altın güne 2933 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2939 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2931 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DAN DA REKOR GELDİ

Kapalıçarşı'da gram altın 3482 liradan alınırken ilk kez 3533.21 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

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