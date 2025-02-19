Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

Bir lideri küplere bindiren fotoğraf: O masada biz olmalıydık

Gram altın küresel gerginliklerin gölgesinde tarihi rekora çok yakın seyrediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları, küresel gerginliklerin etkisiyle tarihi rekor seviyelerine çok yaklaştı. Ons altının artışıyla da desteklenen gram altın, tarihi rekor seviyesi olan 3431 liraya ulaştı. Bir rekor da Kapalı Çarşı'dan geldi. Gram altın ilk kez 3533.21 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Dünya genelinde yaşanan belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendiriyor. Küresel ticaret savaşlarının de desteklediği risk ortamıyla kıymetli metal rekor üstüne rekor kırıyor.

3 haftadır genel yükselişini sürdüren altın, Trump'ın ek vergi politikalarının ardından ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun devam ettiğine yönelik açıklamaların ardından tarihi zirvelere yaklaştı.

GRAM ALTIN REKORA ÇOK YAKIN

Gram altın güne 3421 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3412 lira, en yüksek de 3431 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3423 liradan işlem görüyor. Tarihi zirvesi ise 3431 lira oldu.

ONS ALTININ ARTIŞI SÜRÜYOR

Ons altın güne 2933 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2939 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2931 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DAN DA REKOR GELDİ

Kapalıçarşı'da gram altın 3482 liradan alınırken ilk kez 3533.21 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

NOT: Bu haberde yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir.

Gram altın küresel gerginliklerin gölgesinde tarihi rekora çok yakın seyrediyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Fahiş fiyatlardan kaçanlar oraya yöneldi
img

Yeni yatırım aracı o oldu! Fiyatı 200 bin TL'yi buluyor
img

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

işte bakın aylardır diyorum paranızı helalinden korumak için altına yatırın siz sakalı bıyığı olanların lafını dinliyorsanız askerliğimi kırk sene önce bitirdiğim için benimde biraz traş olmadığımda sakal bıyığım oluyor kafirlerin dövizine coinine para yatırıp günaha girmeyin döviz coin alıp kafirleri siyonistleri desteklemeyin paralarınızla altın alın devletin milletin yetimin parasını çalıp çırpmadan helal para kazanmış gerçek müslümana bu yakışır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

zdırıyorsunz yabancı sırketlere okadr altın cıkıyor dıyorsunz nerede bu altınlar nereye gıdıyor..boyle bır yukselıs nerde gorulmus..ekonomıyı ne hale getırdınz be..sımdı bu yukselıs helal mi yani..kımse kendını kandırmasın..herkez harama batmıs durum da

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.