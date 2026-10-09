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Gram altın güne yükselişle başladı, yüzde 1,6 artışla 6 bin 650 liradan işlem görüyor

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Gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 960 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 193 dolarda seyrediyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 650 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,70 üzerinde 6 bin 546 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 193 dolarda seyrediyor.

Tahvil piyasasındaki satış baskısı, ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı yapmasıyla bir miktar azaldı. Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüş ve dolardaki güç kaybından destek buluyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'da arz kesintisi risklerinin enflasyon endişelerini artırdığını, merkez bankalarından yeni faiz artırımları gelmesi durumunda altın fiyatları üzerindeki baskının sürebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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