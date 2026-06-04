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Altının gramı 6 bin 608 liradan işlem görüyor

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Gram altın, ons fiyatındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güne yüzde 0,9 artışla 6 bin 608 liradan başladı. Çeyrek altın 10 bin 928, cumhuriyet altını 43 bin 506 liradan işlem görüyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 608 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 6 bin 552 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 6 bin 608 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 928 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 506 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,8 değer kazancıyla 4 bin 470 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haberlerle petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen geri çekilme altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin oluşmasını sağladı.

New York Fed Başkanı John Williams'ın para politikasının "doğru" konumda olduğunu, şimdilik faiz oranlarını artırmaya ya da düşürmeye ihtiyaç görmediğini belirtmesi de altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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