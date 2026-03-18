Altının gramı 7 bin 118 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 118 liradan işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 7 bin 107 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7 bin 118 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 440 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle güçlenen dolar altını baskılamaya devam ederken, altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'dan gelen haber akışının yanı sıra bugün Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Buna ek olarak faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin gelecekte politika adımlarının yönü ve zamanlamasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.