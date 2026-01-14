Haberler

Altının gramı 6 bin 430 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne 6 bin 430 liradan işlem görerek yüzde 1,1 değer kazandı. Çeyrek altın 10 bin 624 lira, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 430 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 361,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazancıyla 6 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 624 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Yatırımcıların odağında olan jeopolitik gelişmelerde, ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı sergilediği tutum öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıp sonra "bir karar vereceklerini" söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
