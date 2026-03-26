Altının gramı 6 bin 340 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 340 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 6 bin 426 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 altında 6 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 310 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 440 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'ya ilişkin gelişmeler takip edilirken ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

Enerji kaynaklı enflasyon artışının ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) daha şahin para politikalar uygulayacağına yol açacağı yönündeki endişeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Para piyasalarında, bankanın yıl genelinde politika faizini sabit tutacağı ihtimalleri güçlü kalırken bazı Fed yetkilileri her ne kadar güvercin mesajlar verse de faiz indirimi olasılıkları büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktı.

ABD'de dün açıklanan ihracat ve ithalat fiyat endeksindeki sert yükseliş de enflasyonist endişelerin artmasına neden oldu.

Ülkede, ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 ile Mart 2022'den, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,5 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışlarını kaydetti.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.