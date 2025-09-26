Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni

Altın piyasası uzmanları, Türkiye'de altının uluslararası piyasalara kıyasla kilogram bazında 3 bin dolar daha pahalı olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu farkın daha da büyümesinden endişe ediyor.

"FARK 2 AYDA 100 DOLARDAN 3 BİN DOLARA ÇIKTI"

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yurt içi ile küresel altın fiyatları arasındaki makasın giderek açıldığını söyledi. Yıldırımtürk, "İki ay önce fark 100 dolardı, bir ay önce 700 dolara çıktı. Şu anda kilogramda 2.800–3.000 dolar fark var" dedi.

GRAM ALTINDA 120 TL FARK

Altın uzmanı Hasan Hüseyin Deniz de gram altında farkın yaklaşık 120 TL olduğunu belirtti. Deniz, bu durumu hem altın ithalatına getirilen kotalara hem de rekor seviyelere rağmen düşmeyen talebe bağladı.

"ALTIN KAÇAKÇILIĞI HORTLADI"

Deniz, piyasada fiziki altın kıtlığı yaşandığını, altın ihracatçılarının zorlandığını ve bu süreçte altın kaçakçılığının yeniden arttığını ifade etti.