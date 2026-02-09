Haberler

Altının gramı 7 bin 49 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne 7 bin 49 liradan başladı. Cuma günü ons fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gram altın da değer kazandı. Çeyrek altın 11 bin 860 lira, Cumhuriyet altını ise 47 bin 473 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri ve iş gücü piyasasındaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 49 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 6 bin 941 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazancıyla 7 bin 49 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 473 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 1,4 artışla 5 bin 25 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da yüzde 5,2 artışla 81,5 dolarda seyrediyor.

ABD'de geçen hafta iş gücü piyasasına ilişkin verilerin kötü gelmesi ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve dolar endeksindeki zayıflamayla altın fiyatlarında yükselişler öne çıktı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Öte yandan ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda değerli metal fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
