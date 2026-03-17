Haberler

Altının gramı 7 bin 125 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altının gramı, güne 7 bin 125 liradan işlem görerek başlamış olup, önceki günde 7 bin 108 liradan kapanmıştı. Petrol fiyatlarındaki artış ve jeopolitik gerilimler, piyasalarda enflasyonist baskıların artacağına dair endişeleri doğuruyor. ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde piyasalarda temkinli bir duruş sergileniyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 108 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının artmasından kaynaklı, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler, merkez bankalarına yönelik beklentilerin "şahin" hale gelmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri temkinli bir duruşa işaret ederken karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler ve bankanın projeksiyonları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti