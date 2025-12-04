Haberler

Altının gramı 5 bin 718 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Altın fiyatları, ABD verilerinin faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesine karşın, yatırımcıların kar realizasyonu ihtiyacı nedeniyle düşüş gösterdi. Gram altın 5.718 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9.476 lira, cumhuriyet altını ise 37.762 lira seviyesinden satılıyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 718 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 740 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 azalışla 5 bin 718 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 476 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 189 dolarda seyrediyor.

ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Japonya'da tahvil piyasalarındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisinin gücünü korumasına rağmen, altın fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesi de etkili oldu.

Öte yandan, dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı kasım ayında artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana özel sektör istihdamındaki en yüksek düşüş oldu.

Özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 90'a çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
