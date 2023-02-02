Gram Altın 1184 TL'ye Yükselerek Tarihi Zirvesini Gördü

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak 4,50-4,75 bandına çekmesiyle altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Ons altının fiyatının yükselmesi gram altının fiyatlarını da etkiledi, altının gramı bin 184 TL’ye ulaşarak rekor kırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak 4,50-4,75 bandına çekmesiyle altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Ons altının fiyatının yükselmesi gram altının fiyatlarını da etkiledi, altının gramı bin 184 TL'ye ulaşarak rekor kırdı.

Fed, tüm dünyanın beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artırarak, yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Son 16 yılın en yüksek seviyesi olan faiz kararı oybirliğiyle alındı. ABD Merkez Bankası'nın kararı öncesi paralel seyreden altının ons fiyatı, bin 927 dolardan bin 959 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarının da artmasına neden oldu. Faiz kararı öncesi bin 163 TL'den işlem gören gram altın, bugün sabah saatlerinde bin 184 TL'ye yükselerek tarihi zirvesini gördü.