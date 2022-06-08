Aralık ayından beri bir ilk! Gram altın 1.009 liradan işlem görüyor - Haberler

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü.

1.009 LİRAYA ÇIKTI

Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın saat 10.00 itibarıyla 1.009 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Gram yükselmesinin ardından aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 liradan, yarım altın 3 bin 245 liradan, tam altın ise 6 bin 490 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet ise 6.675 liradan alıcı buluyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi