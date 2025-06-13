Gözlerinize İyi Gelecek Haber: Veni Vidi Göz Bahçeşehir Artık Hizmetinizde!

Gözlerinize İyi Gelecek Haber: Veni Vidi Göz Bahçeşehir Artık Hizmetinizde!
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Veni Vidi Göz Sağlık Grubu, 32 yıllık birikimini şimdi Bahçeşehir'e taşıdı. Yepyeni bir teknoloji altyapısıyla kurulan bu merkez, yalnızca bir göz kliniği değil; görüş kalitenizi yükseltmek için tasarlanmış bir yaşam alanı.

Bahçeşehir'de açılan bu yeni merkez, hem bölge halkına hem de İstanbul'a sağlık turizmi için gelen misafirlere üst düzey bir sağlık deneyimi sunuyor.

Katarakt cerrahisinden lazer tedavilere, akıllı lenslerden göz kapağı estetiğine kadar pek çok hizmet artık çok daha yakınınızda.

- Türkiye genelindeki 15. merkeziniaçan Veni Vidi Göz Sağlık Grubu, Bahçeşehir'deki bu yeni merkezle yalnızca çevre sakinlerine değil, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında İstanbul'a gelen uluslararası hastalara da hitap ediyor.

Amacı net: Modern, güvenilir ve ulaşılabilir bir göz sağlığı deneyimi sunmak.

Tüm Göz Sağlığı İhtiyaçları Tek Çatıda

Yeni merkezde sunulan hizmetler, hem tıbbi hem de estetik ihtiyaçlara yönelik olarak planlandı. Öne çıkan uygulamalar arasında:

- Katarakt cerrahisi

- Akıllı lens ameliyatları

- No Touch lazer uygulamaları

- Retina ve glokom tedavileri

- Çocuk göz sağlığı takipleri

- Göz kapağı estetiği (oküloplastik cerrahi)

- Kapsamlı göz check-up programları

Tüm bu hizmetler, uluslararası standartlara sahip cihazlar ve deneyimli sağlık personeli eşliğinde sunuluyor.

Güven, Şeffaflık ve Hasta Memnuniyeti Önceliğimiz

Yeni merkezin vizyonunu paylaşan Veni Vidi Göz Sağlık Grubu Genel Müdürü Serap Ekşi, yaklaşımı şöyle özetliyor:

"Göz sağlığında güvenilir sonuçlar ancak doğru tanı, güçlü teknoloji ve etik yaklaşımla mümkün. Bizim önceliğimiz, tanıdan tedaviye kadar her aşamada şeffaflık ve hasta memnuniyetini sürdürülebilir kılmak."

Hastalar Ne Diyor?

Veni Vidi Göz Bahçeşehir merkezinden hizmet alan hastalardan biri olan Zeynep A. (52), yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor:

"Son birkaç yıldır hem yakın hem uzak görmede zorlanıyordum. Gözlükler artık yetmemeye başlayınca bir uzmana görünmeye karar verdim. Veni Vidi Göz Bahçeşehir'in yeni açıldığını duyunca çok geçmeden muayeneye gittim. Her şey o kadar düzenli ve profesyoneldi ki hiç yabancılık çekmedim. Akıllı lens ameliyatı sonrası dünyayı adeta yeniden görmeye başladım. En çok da kitap okurken ve torunlarımın yüzüne bakarken yaşadığım netlik beni mutlu ediyor. Böyle bir merkezin Bahçeşehir'de olması büyük avantaj."

Haberler.com / Senem Zafer - Ekonomi
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