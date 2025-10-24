Haberler

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Güncelleme:
Ons altın, dokuz haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta düşüşe geçti. Haftayı yaklaşık yüzde 3,25 kayıpla 4.110 dolar seviyesinde kapatmaya hazırlanan altın için gözler bugün 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

  • Ons altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,25 değer kaybetti ve 4.110 dolar civarında işlem görüyor.
  • Gram altın 5.560 TL, çeyrek altın 9.665 TL seviyelerinde işlem görüyor ve gram fiyatı haftalık yüzde 2,75 geriledi.
  • ABD'nin eylül ayı TÜFE verisi Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ve aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,1 artış bekleniyor.
  • Ons altında 4.000 dolar seviyesi kritik destek noktası olarak belirtiliyor.
  • ABD ve Çin liderlerinin gelecek hafta yapması beklenen görüşme ticaret gerilimlerini etkileyebilir.
  • ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor.

Küresel piyasalarda ons altın, 9 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. 18 Ağustos'ta başlayan trend, kar satışlarının etkisiyle yerini düşüşe bıraktı.

ONS ALTINDA YÜZDE 3,25'LİK KAYIP

Geçen haftayı 4.252 dolardan kapatan ons altın, haftanın son işlem gününde 4.110 dolar civarında işlem görüyor. Haftalık bazda değer kaybı yaklaşık yüzde 3,25 olarak hesaplanıyor. Analistler, 4.000 dolar seviyesinin kritik destek noktası olduğunu belirtiyor.

GRAM ALTIN 5.560 TL'DEN GÜNE BAŞLADI

Yurt içinde altın yatırımcısı da haftaya temkinli başladı. 24 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.560 TL, çeyrek altın ise 9.665 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçen haftayı 5.727 TL'den kapatan gram fiyatı, haftalık yüzde 2,75 oranında gerileme kaydetti.

GÖZLER SAAT 15.30'DA

Altın piyasasında bugünün en kritik gündem maddesi ABD'nin eylül ayı TÜFE verisi olacak. Veri, Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ve FED'in yıl sonu faiz politikası açısından belirleyici olacak. Beklentilere göre enflasyonun aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 3,1 artması öngörülüyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ederek altın fiyatlarında dalgalanma yaratabilir.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINDA YÖN ARAYIŞINI ETKİLİYOR

ABD ve Çin liderlerinin gelecek hafta yapması beklenen görüşme, ticaret gerilimlerinin seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre, ilişkilerin yumuşaması güvenli liman talebini azaltabilir. Buna karşılık, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor.

ANALİSTLER: 4.000 DOLAR KRİTİK DESTEK

Analistler, ons altında 4.000 dolar seviyesinin korunması durumunda altının uzun vadeli yükseliş trendine dönebileceğini vurguluyor. Kısa vadede ise ABD'den gelecek enflasyon verisinin, gram ve ons altının yönünü belirleyecek en önemli gelişme olacağı ifade ediliyor.

Olgun Kızıltepe
