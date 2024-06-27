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Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin tamamı aynı tahminde birleşti

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 6'ncı faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomistlerin tamamı bugün açıklanacak politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, yılın 6'ncı faiz kararı belli olacak.

FAİZ EN SON MART AYINDA YÜKSELTİLDİ

Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan banka, politika faizini en son mart ayında yükseltti. Nisan ve mayıs aylarında ise politika faizi sabit bırakıldı.

SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Banka Finans Ekonomi Haberler

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