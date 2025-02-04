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Gözler en düşük emekli maaşı için farklara çevrildi

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Emekli maaşlarındaki düşük seviyeler nedeniyle gözler farklara çevrildi. Emeklilerin maaşlarındaki düşüş, ekonomik sıkıntıları arttırıyor ve yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Bu durum, emekli maaşlarındaki adaletsizliği ve ekonomik dengesizlikleri bir kez daha gündeme getiriyor.

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşına gelen zam Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen kanunlaşmış oldu. Bundan sonraki süreçte Ocak ayındaki farkın ne zaman hesaplara geçeceği beklenecek.

Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu.

Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "12.500" ibaresi "14.469" şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

MAAŞ FARKLARI ÖDENECEK

2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde notuyla yayımlanan karar gereği Ocak ayındaki maaş farklarının ödenmesi gerekiyor. Böylece en düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.

Fark ödemelerine ilişkin açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK'nın en kısa sürede yapması bekleniyor.

Gözler en düşük emekli maaşı için farklara çevrildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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