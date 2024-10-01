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Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor

Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
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Abu Dabi Varlık Fonu, Türkiye'deki 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösterilen Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletine ait olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) Türkiye'de sürpriz bir yatırıma hazırlanıyor.

Abu Dabi Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Söz konusu fonun bu hamle ile birlikte Türkiye'deki varlıklarını güçlendirme ve bölgedeki etkisini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 21. BANKA

2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank, Türkiye'de var olan 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösteriliyor. Banka, Eylül 2022 itibariyle 16 şehirde 48 şube ve 1.105 çalışana sahip.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (9)

Spectrum:

Umarım 2028 e kadar ülke hala yerinde duruyor olur.

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Hasan Aydemir:

en önemli bankalarındanmı kimsenin varlığından haberi yok

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9
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Göktuğ Alperen:

satlık halk var

37
9
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murat dural:

Niye almasın Vatandaştan alıp bankalara veren bir ekonomi modeli var başkada bir yatırım göremezsiniz.

36
4
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SERVET BİLGİN:

yallah fellah gulu gulu

8
5
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sade vatandaş:

petrolde bir sıvı suda araplar petrolü bize parayla satıyor bizim nehirlerden akan milyarlarca metreküp suyu beleşe kullanıyorlar bu ülkenin başına ben geçsem o araplara akan suya saat takar damlalıkla su satarım

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Fatma Olğun:

Olmayan bir bankayı satın alıyorlar nasıl algı yapacaklarını şaşırdılar kademe kademe Türkiyeyi satıyorlar algısı.23 yıldır bu algı var ve Türkiye hala ayakta demek ki satılan bir yer yok

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