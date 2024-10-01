Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletine ait olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) Türkiye'de sürpriz bir yatırıma hazırlanıyor.

Abu Dabi Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Söz konusu fonun bu hamle ile birlikte Türkiye'deki varlıklarını güçlendirme ve bölgedeki etkisini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 21. BANKA

2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank, Türkiye'de var olan 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösteriliyor. Banka, Eylül 2022 itibariyle 16 şehirde 48 şube ve 1.105 çalışana sahip.