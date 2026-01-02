Görgün: TEI, 2,95 milyar dolarlık dev ihracat siparişi aldı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2026'nın ilk büyük ihracat başarısı TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) imzasıyla geldi. Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye'nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyididir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026'nın ilk büyük ihracat başarısı da TEI imzasıyla geldi. Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye'nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyididir. Yeni siparişler, küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlıyor. Alınan siparişle birlikte, TEI'nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara ulaşması, havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımı belirleyici olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TEI AİLESİNİ TEBRİK EDİYORUM'

Görgün devamında, "Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen TEI ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum" dedi.