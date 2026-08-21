Haberler

Gördes’te incir üretimi için umut veren çalışma

Gördes’te incir üretimi için umut veren çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Gördes ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında deneme üretimi yapılan incir bahçesinde incelemelerde bulunuldu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında deneme üretimi yapılan incir bahçesinde incelemelerde bulunuldu.

Kaymakam Sercan Sakarya'nın da katıldığı incelemede, ilçede deneme üretimi yapılan incir bahçesi incelenerek üretim süreci değerlendirildi.

Gördes Kaymakamı Sakarya ve beraberindeki yetkililer, ilçede deneme üretimi gerçekleştirilen incir bahçesini inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Yapılan değerlendirmelerde, incir üretiminin Gördes'in tarımsal ürün desenine kazandırılması ve üreticilere alternatif ürün imkanlarının sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İlçede tarımın geliştirilmesi ve ürün deseninin zenginleştirilmesine katkı sağlayacak yenilikçi uygulamaların üreticiler açısından önemli fırsatlar oluşturacağı belirtilirken, bölge şartlarına uygun alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Erdoğan bizzat talimat verdi! İşte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar!
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Trump'ın 'ekonomik savaş' hamlesine İran'dan yanıt: Bunu uygulayanlar...

'Ekonomik savaş' hamlesine İran'dan yanıt: Uygulayanlar...
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi

Metrobüsteki rezilliği kaydedildi! Hesabı bir sonraki durakta kesildi