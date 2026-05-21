Haberler

Avrupa'daki tüketici dernekleri Google, Meta ve TikTok'u şikayet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Google, Meta ve TikTok'u kullanıcıları mali dolandırıcılıktan koruyamadığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na şikayet etti. Şikayette, platformlardaki sahte finansal reklamların yalnızca %27'sinin kaldırıldığı belirtildi.

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Google, Meta ve TikTok'u platformlarında kullanıcıları mali dolandırıcılıktan koruyamadıkları gerekçesiyle şikayet etti.

Avrupa ülkelerindeki tüketici derneklerinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli BEUC'tan yapılan açıklamada, BEUC ve üye kuruluşlarının, teknoloji şirketleri Google, Meta ve TikTok hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile üye ülkelerdeki tüketici koruma otoritelerine resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında platformların sahte finansal reklamlarla mücadele etmek ve tüketicilere yönelik riskleri azaltmakla yükümlü olduğu belirtilerek, söz konusu platformların finansal dolandırıcılık reklamlarının yayılmasını önlemede başarısız oldukları gerekçesiyle şikayet edildikleri kaydedildi.

BEUC ve tüketici kuruluşlarının, Aralık 2025 ile Mart 2026 arasında 13 ülkede AB yasalarını ihlal ettiğinden şüphelenilen yaklaşık 900 reklam bildirdiği ifade edilen açıklamada, söz konusu reklamların yalnızca yüzde 27'sinin platformlar tarafından kaldırıldığı, bildirimlerin yüzde 52'sinin ise reddedildiği veya yanıtsız bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzlerce finansal dolandırıcılık reklamının halen çevrim içi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu reklamların her ay 200 milyondan fazla Avrupalı tüketiciye ulaşmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor

Galatasaray defteri kapandı!
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar