Dolar 24 liraya mı düştü? Google'ın hatası ortalığı ayağa kaldırdı

Doların ne kadar olduğunu merak edip Google'a yazan insanlar inanılmaz bir hatayla karşılaştı. Doları 24.05 lira olarak gösteren Google, hatayı hala düzeltmedi. Dolar şu anda 28 lira 16 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Gelişmeler sonrası "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Google'a, "Dolar ne kadar?" diye yazanlar, 24.05 lira yanıtını görünce neye uğradığını şaşırdı. Başlangıçta doların 4 TL birden düştüğünü sanılsa da durumun Google'ın teknik bir hatasından ortaya çıktığı öğrenildi.

GOOGLE, DOLARI 24.05 LİRA OLARAK GÖSTERDİ

İnternet arama motoru Google, ilginç bir hataya imza attı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek için Google'a giren insanlar ilginç bir hatayla karşılaştı. Google, dolar kurunu 24.05 lira olarak gösterdi.

HATA HALA DÜZELTİLMEDİ

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan dolar ile ilgili Google'ın nasıl böyle bir hata yaptığı bilinmiyor. Şirketten şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelişmeler sonrası "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.