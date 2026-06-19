Balıkesir'de jeotermal sera bölgesindeki sondajda 60 derece sıcaklıkta suya ulaşıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) yürütülen sondaj çalışmalarında, 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip jeotermal su bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera kümelenmesi" olduğu belirtilen bölgede sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretim altyapısının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bölgede sera ısıtma sistemlerinin ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşılması dolayısıyla jeotermal kuyu açılış programı düzenlendi.

Programa, OTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Yönetim Kurulu Üyesi ve Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu ile OTB Bölge Müdürü Mehmet Çelik ve teknik personel katıldı.