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Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nden Barkodlu Emval İhalesi

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nden Barkodlu Emval İhalesi
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde barkodlu olarak üretilen orman emvallerinin ihalesi başarıyla gerçekleştirildi. 2011,947 metreküp barkodlu emvalin 1596,507 metreküp kısmı satıldı, 415,440 metreküp emvalin ihale hazırlıkları ise tamamlandı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2025 yılında barkodlu olarak üretilen orman emvallerinin ihalesi yapıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Aydınpınar Orman İşletme Şefliği ile Balıklı Orman İşletme Şefliği bölmede üretim faaliyetleri barkodlu olarak devam etmekte. Erken üretim olarak başlanan bölmelerde depoya nakli gerçekleşen 2011,947 metreküp barkodlu emvalin 1596,507 metreküp kısmının ihalesi yapılıp emvallerin tamamı satılmıştır. 415,440 metreküp barkodlu emvalin ihale hazırlık aşamaları tamamlandığı ve ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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