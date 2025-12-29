Haberler

Ceviziyle öne çıkan Gölpazarı'nda üretim zinciri güçleniyor


Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçedeki ceviz üretiminin önemine değinerek, yerel cevizlerin işlenmesi ve pazara sunulmasının kırsal kalkınmaya büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçelerinin geçim kaynağı olan ceviz üretiminin öne çıkarak güçlendiğini söyledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç; Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ile birlikte ilçede faaliyet gösteren Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Gölpazarı'nda yetişen ve lezzetiyle bilinen cevizlerin tesisteki işlenme, kurutma ve paketleme aşamaları yerinde görüldü.

"Cevizlerimizin işlenerek katma değere dönüşmesi, hem üreticimiz hem de ilçemiz için büyük kazanımdır"

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Tesis, bölge üreticisine sağladığı katkılar ile yerli ve kaliteli tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir rol üstleniyor. Ceviziyle tanınan Gölpazarı'nda, üretimin desteklenmesi ve tarımsal ürünlerin katma değeri yüksek şekilde pazara sunulmasının kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. İlçemizde yürütülen çalışmalar, üreticilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirmeye yönelik. Gölpazarı'nın bereketli topraklarında yetişen cevizlerimizin işlenerek katma değere dönüşmesi, hem üreticimiz hem de ilçemiz için büyük kazanımdır. Üretmeye, büyümeye ve emeğin değerini birlikte artırmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
