Golf tutkunları 17. Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nda buluştu

Yapı Kredi Özel Bankacılık, golf sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlediği 17. Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası, TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlendi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Golf Kulübü'nün organizasyonuyla 20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliğin ödül töreni, Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde yer alan İstanbul Golf Kulübü'nde gerçekleşti.

Golf camiasının tanınmış simalarını da bir araya getiren turnuvada Gross Birincileri, kadınlarda Ayşen Erdoğan, erkeklerde Ahmet Küçük, gençlerde ise Merve Üçerler oldu. Turnuvada derece almaya hak kazananlara ödülleri Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen tarafından takdim edildi.

"Kültür sanata olduğu gibi spora da büyük bir önem veriyoruz"

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Ülgen, golf sporunu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak kültür sanata olduğu gibi spora da büyük bir önem veriyoruz. Ülkemizde golf sporunun gelişimini her zaman gönülden destekliyoruz. 17 yıldır turnuvamızla destek verdiğimiz golf, büyük ölçüde sabır, disiplin ve strateji gerektiren bir spor dalı. Önümüzdeki dönemlerde de golf sporuna verdiğimiz desteği sürdürerek daha fazla insanın golfle tanışması ve golf sporunun gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bununla birlikte önümüzdeki sene Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nı, Riva'daki Mustafa Vehbi Koç Golf sahasında gerçekleştireceğiz. Başta Türkiye'de golfün gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan İstanbul Golf Kulübü olmak üzere turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler."

Kadınlar A Kategorisi'nin birincisi Zeynep Çelikoğlu olurken, ikinciliği Ayşen Erdoğan, üçüncülüğü ise Canan Ediboğlu elde etti. Neşe Aslan Kadınlar B kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, Gül Ankara ikinci, Sun mi Kim ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A Kategorisi'nde zirvedeki isim Ahmet Küçük oldu. Sinan Yaman ikinci, Inguk Ryu ise üçüncü sırayı elde etti. Engin Aksoy Erkekler B Kategorisi'nde birinciliğe ulaşırken, Sedat Devrim ikinci, Fatih Çetinkaya üçüncü oldu. Erkekler C kategorisinde ise Nedim Nazlı birinci, Tuncay Tetik ikinci, Mevlüt Behiç Uzel üçüncü sırada yer aldı. Senyör kategorisinde ise Engin Eker birinci oldu.

Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nın "Özel Ödüller" kategorisinde ise Sun mi Kim, Kadınlar En Uzun Vuruş'u kaydetti. Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü'nü ise Inguk Ryu aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş'a Özlem Ispartalıgil imza atarken, Bayrağa En Yakın 2. Vuruş Ödülü'nü de Sun mi Kim elde etti.