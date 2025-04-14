Goldman Sachs, altın için fiyat tahminini güncelledi

Küresel ticaret savaşlarının enden olduğu belirsizlik ortamı yatırımcıları endişelendirirken güvenli liman altına yönelik beklentiler artarak devam ediyor. Bu kapsamda 2025 yılı altın tahminini yukarı yönlü güncelleyen dev kuruluşlara Goldman Sachs da eklendi.

Goldman Sachs, önceki tahmini olan 3 bin 300 doları, beklenenden daha güçlü merkez bankası alımları ve küresel ekonomideki resesyon riskleri gerekçesiyle yukarı yönlü revize etti. Buna göre banka yıl sonu altında ons dolar beklentisini 3 bin 700'e taşıdı. Banka fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

ONS ALTIN HAFTAYA REKORLAR BAŞLADI

Yeni hedefler, altının geçen hafta yüzde 6,6 artmasının ve fiyatların Pazartesi günü ons başına 3 bin 245 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasının ardından geldi. Goldman Sachs'ın yeni altın fiyat tahmini, yatırımcılar arasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

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