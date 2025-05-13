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Goldman Sachs, ABD Ekonomisi için Resesyon Riskini Düşürdü

Goldman Sachs, ABD Ekonomisi için Resesyon Riskini Düşürdü
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Goldman Sachs, ABD ve Çin'in gümrük vergilerini geçici olarak düşürme anlaşmasının ardından, ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini yüzde 45'ten yüzde 35'e indirdi ve büyüme tahminini yüzde 1'e çıkardı.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmasının ardından ABD ekonomisinin resesyona girme riskine yönelik tahminini yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürdü.

Bir süredir tarife restleşmeleri ile gündemde olan ABD ve Çin tarafları hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergileri yüzde 125'ten yüzde 10'a düşecek.

Goldman Sachs ekonomistleri, anlaşmanın dün duyurulmasının ardından yaptıkları analizde, ABD ekonomisinde gelecek 12 ayda resesyon olasılığı tahminini yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürerek, ABD ekonomisi hakkında daha iyimser bir görüşe sahip olan ilk büyük yatırım bankası oldu.

Aynı zamanda, Goldman Sachs, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisi için bu yıl için büyüme tahmini iki katına çıkarılarak yüzde 1'e yükseltti.

İyileşen ekonomik görünüm göz önüne alındığında Goldman Sachs, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl Aralık 2025'te yalnızca bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, daha önce, ilki Temmuz 2025'te olmak üzere 3 faiz indirimi öngörüyordu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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