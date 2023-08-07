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Gölcük'te Fındık Hasadı Başladı

Ekonomi Haberleri

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fındık üreticileri hasat ve satış işlemlerine başladı. Üretici Mehmet Ünal Araç, fındıkların kolaylıkla toplandığını ve üretimin bu yıl daha fazla olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üreticiler fındık mahsullerini toplamaya başladı.

Değirmendere Mahallesi'nde fındık yetiştiren üretici Mehmet Ünal Araç, hasada ve satışa başladıklarını söyledi.

Dalından topladıkları fındıkları kendi iş yerinde sattığını dile getiren Araç, "En kolay iş fındık üretmek ve toplamaktır. Dalında rahatlıkla toplanır. Her yıl bu fındık üretimimize devam edeceğiz. Bu yıl fındıklarımızın üretimi daha fazla oldu." dedi.

Kaynak: AA / Fahri Haner - Ekonomi

Tragger Kocaeli Gölcük Ekonomi Haberler

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