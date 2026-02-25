Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 165 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 30 milyon 500 bin lira bedelle Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından verildi.