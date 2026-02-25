Haberler

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2.165 metrekarelik taşınmazın özelleştirilmesi için nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı. İhalede en yüksek teklif 30 milyon 500 bin lira ile Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi'nden geldi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 165 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 30 milyon 500 bin lira bedelle Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
