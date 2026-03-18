Bakan Kacır'dan GÖKBEY helikopterinin sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKBEY genel maksat helikopterinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu. GÖKBEY, bu başarıyla Türk sivil havacılık tarihinde önemli bir yer edindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKBEY genel maksat helikopterinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) paylaşımını alıntılayarak, GÖKBEY'in sivil sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini yürekten kutladığını belirten Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin, SHGM tarafından verilen "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
