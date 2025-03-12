GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya: 2025'in ikinci yarısında sanayi ve üretimde hareketliliğin artmasını bekliyoruz

TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikasıyla beraber enflasyondaki düşüş de devam ediyor. Enflasyondaki bu düşüşü takiben faiz oranlarında bir düşüş söz konusu. Tüm bu göstergeler doğrultusunda 2025'in ilk yarısında sektörel dinamiklerin zorluk yaratma ihtimaline rağmen, yılın ikinci yarısında telafi fırsatlarının ön plana çıkacağını belirten GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, sanayi sektörüne dair öngörülerini paylaştı.

"Küresel ekonomik koşullar, enerji maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki değişimler üretim sektörüne yön vermeye devam edecek. 2025'in ilk yarısında sektörün çeşitli zorluklarla karşılaşma olasılığı yüksek olsa da yılın ikinci yarısında bu durumu dengeleyecek fırsatlar öne çıkacaktır.

Düşen faiz oranları yatırımları canlandırabilir

Enflasyondaki düşüşle birlikte TCMB'nin de faizin dirimlerine devam etmesini bekliyoruz. Düşen faizler, sanayi sektöründeki yatırımların finansmanında yeni bir pencerenin kısıtlı da olsa açılmasına sebep olabilir. Özellikle makine ve teknoloji yatırımları açısından daha erişilebilir kredi koşullarının oluşması, sanayicilerin yeni projelere yönelmesini destekleyecektir. Bu süreçte, üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlar ve verimliliği artıran makine yatırımları ön plana çıkabilir.

ABD ve AB'deki gelişmeler ihracatçı için belirleyici olacak

Yurt içindeki gelişmeler kadar yurt dışı dinamikleri de oldukça önemli. Özellikle ABD'nin dış ticaret politikaları ve Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol, ihracat yapan sanayicilerimiz için belirleyici olacak. Küresel tedarik zincirindeki değişimler ve yeni ticaret anlaşmaları, Türkiye'nin sanayi ihracatında yeni fırsatlar yaratabilir. Bu noktada, yerli üreticilerin rekabet gücünü artıracak politikaların ve teşvik mekanizmalarının devreye girmesi büyük önem taşıyor.

Tüm bunlar doğrultusunda, özellikle yılın ikinci yarısı itibarıyla sanayi ve üretimde hareketlilik bekliyoruz. Sanayinin canlanmasıyla birlikte takım tezgahları sektöründe de toparlanma yaşanacaktır. Yenilenen talep ve ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla, takım tezgahları alanında daha yüksek sipariş hacmi ve büyüme potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bu süreçte, yerli üretimin desteklenmesi ve dijital dönüşüm yatırımlarının hızlanması, sektörün daha sağlam bir büyüme trendine girmesine katkı sağlayacaktır.

"Takım tezgahları pazarının 2025'te yüzde 3 oranında büyümesini bekliyoruz"

Yılın ikinci yarısında iç pazarda sanayi üretiminin hız kazanması ve ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla toplam takım tezgahları pazarının yıllık bazda ortalama yüzde 3 oranında büyümesini bekliyoruz. CNC makineleri ve otomasyon sistemlerine yönelik artan talep, bu büyümede önemli bir rol oynayacak."