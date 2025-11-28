Global Turks Vakfı ve Global Liderlik Akademisi tanıtıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Z. Levent Gümrükçü, yurt dışına giden bütün bakanlık mensuplarına vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmeleri ve onların konumlarını yükseltmek için çalışılması gerektiğini söylediklerini belirterek, "Bunu sadece insani veya sosyal bir sorumluluk olarak görmüyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız ne kadar başarılı olurlarsa, ne kadar huzurlu ve güvenli olurlarsa esasında bu o ülkelerdeki Türkiye algısını da o derece yükselten bir unsurdur." dedi.

Küresel ölçekte Türk liderlerin başarılarını görünür kılmak ve Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmek amacıyla AmCham Türkiye'nin finansmanıyla doğan Global Turks İnisiyatifi ile yola çıkan Global Turks Vakfı ile Global Liderlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı.

Etkinliğinin açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, her gittiği ülkede Türklerin, iş dünyasından sanat dünyasına, bankacılıktan spor dünyasına kadar yönetici konumunda veya farklı konularda çok başarılı alanlarda olduğunu gördüğünü ve bununla gurur duyduğunu belirtti.

Gümrükçü, Türkiye'nin dış politikasının en temel amaçlarından birinin de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının konumlarını yükseltmek, onların huzurunu, güvenliğini ve başarısını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yurt dışına giden bütün bakanlık mensuplarına vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmeleri ve onların konumlarını yükseltmek için çalışılması gerektiğini söylediklerini belirten Gümrükçü, "Bunu sadece insani veya sosyal bir sorumluluk olarak görmüyoruz. Çünkü bu esasında karşılıklı çıkar da sağlayan bir şey. Yurt dışındaki vatandaşlarımız ne kadar başarılı olurlarsa, ne kadar huzurlu ve güvenli olurlarsa esasında bu o ülkelerdeki Türkiye algısını da o derece yükselten bir unsurdur." diye konuştu.

"Dünyanın birçok yerinde başarılı Türk profesyonellerini görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeni iş modelleri ve bütün bu dönüşüm ve değişimin içinde hem bireyler olarak hem firmalar, hatta ülkeler olarak aslında stratejilerimizi ve hedeflerimizi devamlı güncelliyoruz." ifadesini kullandı.

Polat, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin, son 20 yıldaki altyapısının, üstyapısının, teşvik sisteminin ve yapısal reform gündeminin çok önemli olduğunu ancak Türkiye ile ilgili hem şu an hem de gelecekle alakalı sunulan en büyük iddia ve değer vericisinin, sahip olunan genç, dinamik, eğitimli ve nitelikli nüfusu olduğunu dile getirdi.

İnsanın merkezde olmadığı hiçbir politika, teknoloji ve sistemin sürdürülebilir olacağına inanmadığını belirten Polat, "Dünyanın birçok yerinde başarılı Türk profesyonellerini görüyoruz. İnanıyorum ki Global Liderlik Akademisi sayesinde çok etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

Global Turks Vakfı Kurucusu ve Başkanı Ayşegül Dicle Aydın, Global Turks Vakfının, dünyanın dört bir yanına yayılmış Türk profesyonellerinin bilgi, deneyim ve değer üretme potansiyelini bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Aydın, 21. yüzyılın yetkin liderleri olarak tüm dünyada saygı gören, itibarlı küresel Türk liderliğini geliştirmek, güçlendirmek ve desteklemek vizyonuyla çalıştıklarını söyleyerek, "Global Liderlik Akademisi, bu vizyonun ilk somut ürünü. Akademi ile liderliği yeniden tanımlayacak, geleceğe hazır ve başarı odaklı Türk liderler arasında bir köprü oluşturacağız. Burada yetişecek yeni nesil liderlerle birlikte Global Başarılı Türk Lider markasını güçlendireceğimize inanıyorum." dedi.

"Yurt dışında yaptığım işler daha fazla heyecan uyandırdı"

Fiba Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin de Türkiye'de ve yurt dışında hayata geçirdiği proje ve yatırımları anlattı. Özyeğin, "Yurt dışında yaptığım işler her zaman Türkiye'de yaptığım işlerden daha fazla heyecan uyandırdı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yurt dışındaki maçları nasıl heyecan uyandırıyorsa." ifadesini kullandı.

Yurt dışında giyim alanında büyük çaplı ilk Türk perakende girişimini bizzat kendisinin yönettiğini dile getiren Özyeğin, "Yurt dışında çok keyifli işler yaptık, çok önemli yöneticilerle çalıştık. Finansbank'tan yetişenler büyük uluslararası bankalarda yöneticilik yaptı. Bu girişimlerimi ve yaptığım işleri sizlerle paylaşmak istedim." diye konuştu.

Global Turks Vakfı Onur Kurulu Başkanı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ da çok sayıda Türk vatandaşı profesyonelin saygın kurumlarda çalışarak, bilgi birikimleriyle fark oluşturduğunu söyledi.

Yalçındağ, söz konusu akademi ile yeni nesil global Türk liderler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Global Turks Ödülü" verildi

Global Liderlik Akademisi ve hedeflerine ilişkin bilgilendirme yapılan etkinlikte, Global Turks İnisiyatifi'nin ilk kez 2023'te hayata geçirdiği Global Turks Ödülü verildi.

Ödül, gizli kalmış Türk cevherleri gün ışığına çıkaran veya Saniye Gülser Corat, Prof. Dr. Mehmet Toner ve Ahmet Bozer gibi sadece global başarılarıyla değil, insanlıkları ve liderlik tarzlarıyla da rol model olma özelliğine sahip müstesna kişilere takdim ediliyor.

"Başarılı Global Türklerin Hikayeleri" paneli

Etkinlik kapsamında Global Turks Vakfı Başkan Yardımcısı Bahadır Kaleağası moderatörlüğünde "Başarılı Global Türklerin Hikayeleri" paneli yapıldı.

Panelde, Phillip Morris International Küresel Perakende Başkan Yardımcısı Beste Ermaner, ScaleX Ventures Kurucu ve Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı, Neol Kurucu Ortak ve Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Alper ve Global Turks Vakfı İcra Kurulu Üyesi Ümit Subaşı deneyimlerini anlattı.