Giyimkent'ten Gazze'ye Dayanışma Kampanyası

Giyimkent'te faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin esnaf, Esenler Kaymakamlığı, Esenler Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) desteğiyle düzenlenen dayanışma kampanyası kapsamında elde edecekleri bir günlük geliri Gazze halkına bağışlayacak.

Türkiye'nin tekstil sektöründeki önemli merkezlerinden Giyimkent'te yaklaşık 3 bin esnaf, "Esenler'den Gazze'ye Dayanışma Eli: Bugünkü Kazancım Gazze için" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında 900 metrekarelik alana kurulu "Giyimkent Outlet İndirim Çadırı"ndaki satışlar ile Giyimkent esnafının bugün elde edeceği tüm gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

" Afad'ın öncülüğünde Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize ulaştıracağız"

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, indirim çadırındaki basın gezisinde yaptığı açıklamada Esenler esnafının Gazze halkına yönelik kampanya başlattığını söyledi.

Üç bine yakın Giyimkent esnafının faaliyet gösterdiğini belirten Cevizli, "Yani hem ihracatçı, imalatçı ve toptan satan firmalarımız hem de outlet çadırından elde ettiğimiz bir günlük kazancı, AFAD'ın öncülüğünde Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Giyimkent'te yerli firmaların ağırlıklı olduğunu kaydeden Cevizli, yurt dışından alım yapan mümessil firmaların da bulunduğunu ve bütün esnafın bu dayanışmayı içtenlikle karşıladığını söyledi.

Cevizli, Giyimkent'te bulunan firmaların dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarına dikkati çekerek, "İngiltere'den, Amerika'dan tutun, Kırgızistan'a, Afrika'nın en uç noktasına kadar ihracat yapan firmalarımız mevcut. Özellikle Türkiye'nin farklı yerlerinde üretip burada showroomu olan ve satış yapan firmalarımız da var. Bu firmalar, ağırlıklı yurt dışı olmak üzere yurt içinde de satış yapmakta. Buna istinaden bugünkü satış hacminin de güçlü olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Giyimkent'in 365 gün boyunca showroom gibi çalıştığını söyleyen Cevizli, geçen yıl firmaların yıllık ihracatının 750 milyon dolar olduğunu ve gelecek yıllarda 1,5 milyar dolar hedefini koyduklarını sözlerine ekledi.